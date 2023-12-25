Командир батальона раскрыл подробности освобождения Марьинки Командир Трошин: ВС РФ проводили до пяти штурмов в день для взятия Марьинки

Фото: Минобороны РФ

Отличившийся при освобождении Марьинки командир танкового батальона Александр Трошин, которого президент РФ Владимир Путин поручил повысить со звания старшего лейтенанта сразу до майора, рассказал телеканалу РЕН ТВ, что российские войска проводили в населенном пункте до пяти штурмов в день. Таким образом ВС РФ удалось зайти на позиции «на плечах противника».

Штурмом давили каждый день, по пять штурмов в день. Нужно было идти и идти, пока противник не понимал, что происходит. Нужно было, скажем так, на его плечах заходить на его позиции, — отметил собеседник телеканала.

Также майор подтвердил, что участвовал в танковых боях и трижды горел в танке. Две машины взорвалось, но одну удалось потушить, ее потом вывели из боя, рассказал военнослужащий.

Ранее президент России Владимир Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два воинских звания добровольца Александра Трошина, который трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях в зоне СВО. Офицер, в звании старшего лейтенанта командующий танковым батальоном, будет повышен до майора. Путин уже поручил министру обороны Сергею Шойгу «внести предложение» о присвоении Трошину звания, подготовив соответствующие корректировки в положение о прохождении воинской службы. Также глава государства планирует лично поговорить с командиром батальона. Беседа состоится по телефону.

До этого военкор Андрей Руденко также сообщил о взятии российской армией под контроль города Марьинки. По мнению военкора, это событие имеет важное значение для всей СВО, поскольку Марьинка считалась до этого неприступной. Военкор подчеркнул, что российскую армию также ждет успех и в Авдеевке, где в настоящее время продолжаются бои, однако после взятия этого города Донецкое направление для ВСУ «посыпется» и противник будет вынужден отступить.