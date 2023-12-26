Поддубный объяснил, почему Марьинка важна для ВС РФ Поддубный: Марьинка была точкой, откуда ВСУ регулярно обстреливали ДНР

Фото: Минобороны РФ

Марьинка была точкой, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно вели огонь по Донецку, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, армия России сломала планы противника и нанесла ему сокрушительный удар.

Марьинка для Донецка с самого начала войны — это точка откуда формирования киевского режима регулярно обстреливали жилые кварталы. Из Марьинки прилетало и в центр и по окраинам <...> Марьинка была плацдармом, который киевский режим мог использовать для организации крупномасштабного наступления на русский Донецк, — отметил журналист.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российский флаг поднят над самым крайним домом на западе Марьинки. Однако тогда он добавил, что говорить о полном взятии под контроль населенного пункта пока рано.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу позднее доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Шойгу отметил, что за девять лет ВСУ создали в этом городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией. При взятии города особенно отличились бойцы 150-й дивизии.