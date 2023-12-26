«Путин сорвал наступление на Донецк»: что значит для РФ взятие Марьинки ВС России взяли под контроль Марьинку в ДНР

Фото: Минобороны РФ

В понедельник, 25 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью взяла под контроль город Марьинка в ДНР. Глава государства в свою очередь поздравил Шойгу и попросил передать слова благодарности всем причастным.

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки „Южная“ сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка», — заявил Шойгу.

Почему Марьинка важна для ВС РФ

Марьинка была точкой, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно вели огонь по Донецку, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, армия России сломала планы противника и нанесла ему сокрушительный удар.

«Марьинка для Донецка с самого начала войны — это точка откуда формирования киевского режима регулярно обстреливали жилые кварталы. Из Марьинки прилетало и в центр и по окраинам <...> Марьинка была плацдармом, который киевский режим мог использовать для организации крупномасштабного наступления на русский Донецк. Но Россия, президент, Армия России, народ России эти планы сломали.», — отметил журналист.

Бывший мощный укрепрайон ВСУ

За девять лет украинские войска создали в Марьинке мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов, отметил Шойгу. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией.

Утром 25 декабря военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале также сообщил, что подразделения Вооруженных сил России полностью взяли под контроль город Марьинку, вытеснив из него украинские войска. По мнению военкора, это событие имеет важное значение для всей СВО, поскольку Марьинка считалась до этого неприступной.

«Марьинка полностью освобождена. Враг выбит с крайних улиц этого небольшого города. Взятие Марьинки — большой успех, ведь, по сути, этот населенный пункт считался неприступным. Это сильный моральный удар по ВСУ», — написал Руденко.

Военкор подчеркнул, что российскую армию также ждет успех и в Авдеевке, где в настоящее время продолжаются бои. По его мнению, после взятия этого города Донецкое направление для ВСУ «посыплется», так как противник будет вынужден отступить.

Открытие юго-западного направления

Освобождение Марьинки является очень важным событием, заявил военный эксперт Александр Михайлов. По его словам, благодаря этому Вооруженные силы России могут зайти в тыл угледарской группировке ВСУ, которая пытается устроить контрнаступление на донецком направлении. Также взятие под контроль Марьинки поможет уберечь жителей донецка от обстрелов, отметил Михайлов.

«Благодаря взятию Марьинки открывается юго-западное направление», — сказал эксперт.

Цель ВС России после победы в Марьинке

После взятия Марьинки российские войска вытеснят ВСУ из Авдеевки, что к северу от Донецка, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, город могут занять еще до начала весны.

Взятие Марьинки позволит не только эффективнее защищать Донецк от обстрелов, но и понизит моральный дух украинских солдат, указал военэксперт, назвав эту победу знаковой. Однако, добавил он, под контролем ВСУ помимо Авдеевки еще остается и Горловка.

«Работы еще много. Также освобождение Марьинки позволит российским войскам выйти в тыл укрепрайона в Угледаре», — указал он.

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