ВСУ ударили по линии электропередачи в Белгородской области Гладков: под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово

Фото: t.me/vvgladkov

Село Глотово в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадала линия электропередачи. Частично остались без света жители трех сел.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено, — написал Гладков.

После согласования с Министерством обороны коммунальные службы начали восстанавливать инфраструктурные объекты.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Солоти в Валуйском округе девочка получила осколочное ранение во время обстрела со стороны ВСУ, который произошел во вторник, 2 января. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь и отпустили домой.

Утром 3 января Министерство обороны сообщило, что дежурные средства ПВО пресекли попытку ВСУ ударить по объектам в Белгородской области. Были сбиты ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха» и ТРК «Точка-У». Кроме того, Гладков рассказал, что в Белгороде было зафиксировано по меньшей мере два обстрела за утро.