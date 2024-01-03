В Минобороны сообщили об уничтожении 12 ракет над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины ударить по объектам в Белгородской области утром 3 января, сообщили в Минобороны России. Были сбиты ракеты залпового огня «Ольха» и ТРК «Точка-У».

Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. <...> Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

В Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января из-за сложной оперативной обстановки, вызванной обстрелами со стороны ВСУ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, окончательное решение будет принято 8 января в ходе заседания оперативного штаба.

Кроме того, Гладков рассказал, что в Белгороде было зафиксировано по меньшей мере два обстрела за утро. Глава региона отметил, что ситуация в области остается напряженной.

Также сообщалось о похоронах семьи Ряполовых, погибших при обстреле Белгорода, в селе Казацком Яковлевского округа. Церемония прощания с супругами Дмитрием и Надеждой, а также их сыном Германом прошла во дворе дома, где проживают родители матери семейства.