ВСУ обстреляли Белгород дважды за утро Гладков: два обстрела зафиксировано в Белгороде с утра

Фото: МО Украины

По меньшей мере два обстрела было зафиксировано в Белгороде утром, ситуация в городе остается напряженной, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в ближайшее время службы приступят к подомовому обходу для оценки повреждений и начнут восстановительные работы.

С утра было два обстрела. ПВО сработала. Как только рассветет, будем проводить подомовый обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города. Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем, — написал он.

Гладков напомнил, что в результате обстрела ВСУ 2 января один человек погиб, 11 получили ранения. Глава региона уточнил, что восемь пострадавших получили амбулаторную помощь, еще трое остаются в стационарах.

После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них — в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким, — добавил он.

Ранее сообщалось, что погибшую при обстреле Белгорода семью с маленьким ребенком похоронили в селе Казацком Яковлевского округа. По словам местных жителей, супруги прожили в браке около десяти лет. 2 декабря их сыну исполнился год.