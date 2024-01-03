Погибшую при обстреле Белгорода семью с ребенком похоронили в селе Казацком

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Погибших при обстреле Белгорода Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их сына похоронили в селе Казацком Яковлевского округа, сообщает РИА Новости. По словам местных жителей, супруги прожили в браке около десяти лет. 2 декабря их сыну исполнился год.

Церемония прощания прошла во дворе дома, где проживают родители Надежды. Семья была похоронена в одной общей могиле. На процессии выступил глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев, выразивший глубокие соболезнования по поводу случившегося.

Горе пришло в наш дом, сегодня мы прощаемся с нашими земляками Дмитрием, Надеждой, Германом. Ни в чем не повинными людьми, которые стали жертвами этого варварства, украинского террористического акта, — сказал он.

По данным региональных СМИ, Дмитрий Ряполов работал в должности директора «Белводоканала» с 2020 по 2023 год.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе снова включена сирена ракетной опасности. Он обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к окнам, а находящихся на улице горожан попросил укрыться в безопасном месте.