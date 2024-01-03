В Белгороде снова включили сирену ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде включена сирена ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал горожан не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице, — укрыться в безопасных местах.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал глава региона.

Некоторое время назад он рассказал о том, что над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По словам Гладкова, под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого Гладков сообщал о девяти сбитых ракетах на подлете к городу. По его словам, пострадавших нет, но в городе есть повреждения в частном секторе: в трех домовладениях выбиты окна, также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль, в Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.