Над Белгородом сбили несколько воздушных целей Гладков: силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Минобороны не прокомментировало информацию.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, — отметил губернатор.

Позднее он уточнил, что под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет, однако в двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.

Ранее Гладков сообщал о девяти сбитых ракетах на подлете к городу. По его словам, пострадавших нет, но в городе есть повреждения в частном секторе: в трех домовладениях выбиты окна, также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль, в Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.

В Министерстве обороны России подтвердили еще одну ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, средствами ПВО удалось уничтожить девять ракет «Точка-У» и «Ольха».

До этого мэр города Валентин Демидов заявил, что сообщения о минировании улиц Белгорода противопехотными минами, называемыми также «лепестки», являются фейком. Глава города заверил жителей, что повсюду приняты повышенные меры безопасности, силовики работают в круглосуточном режиме, и никаких сведений о бесхозных подозрительных предметах правоохранителям не поступало. Вбросы ложной информации делаются специально, чтобы посеять панику, поэтому следует доверять только официальным источникам, подчеркнул Демидов.