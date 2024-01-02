ПВО сбила девять воздушных целей на подлете к Белгороду Гладков: силы ПВО сбили девять воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, сбито девять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны не прокомментировало информацию.

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, — подчеркнул глава региона.

Гладков отметил, что в городе есть повреждения в частном секторе — в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.

Несколько часов назад система ПВО сбила четыре воздушных цели над Белгородом и Белгородским районом. Вячеслав Гладков заявил, что в результате один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

Накануне губернатор рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.