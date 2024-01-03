Белгородским школьникам могут продлить новогодние каникулы Гладков: школьникам в Белгородской области могут продлить каникулы до 19 января

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

В Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января в связи со сложной оперативной обстановкой из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, решение об этом примут 8 января во время заседания оперативного штаба.

8 января проведем заседание оперативного штаба. Один из вопросов, который будет рассмотрен, — это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Как подчеркнул Гладков, дальнейшие решения о продлении или отмене каникул власти будут принимать исходя из оперативной обстановки. По словам губернатора, ситуация в Белгороде остается напряженной.

Ранее Гладков сообщил, что утром 3 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Он отметил, что на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей.