Девочка получила ранение в селе под Белгородом при обстреле ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

В селе Солоти в Валуйском округе девочка получила осколочное ранение во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который произошел во вторник, 2 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, медики оказали ребенку всю необходимую помощь и отпустили поправляться домой.

У девочки 14 лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки, — написал он.

Утром 3 января Министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины ударить по объектам в Белгородской области. Были сбиты ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха» и ТРК «Точка-У». Кроме того, Гладков рассказал, что в Белгороде было зафиксировано по меньшей мере два обстрела за утро. Глава региона отметил, что ситуация в области остается напряженной.

В Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января из-за сложной оперативной обстановки, вызванной обстрелами со стороны ВСУ. По словам губернатора, окончательное решение будет принято 8 января в ходе заседания оперативного штаба. При этом детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Как подчеркнул Гладков, дальнейшие решения о продлении или отмене каникул власти будут принимать исходя из оперативной обстановки.