Над акваторией Севастополя сбили воздушную цель Развожаев: силы ПВО сбили воздушную цель над акваторией Севастополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об отражении атаки ВСУ средствами ПВО. По его словам, над акваторией города сбита одна воздушная цель.

Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией, — написал Развожаев.

Губернатор добавил, что никаких повреждений в результате атак нет. Все службы города находятся в боевой готовности. Он также призвал горожан соблюдать спокойствие и не вести съемку работы сил ПВО.

В начале января Развожаев рассказал об уничтожении над Севастополем нескольких воздушных целей. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Губернатор посоветовал жителям взять вещи первой необходимости и спуститься в ближайшие укрытия.

Пресс-служба Минобороны России тогда сообщила об атаке пяти украинских беспилотников самолетного типа. Все они были перехвачены над западной частью акватории Черного моря.

Ранее офицер ПВО с позывным Стаф рассказал, что ракеты Storm Shadow, которые украинская армия получила от Великобритании, являются сложнейшей целью для работы противовоздушной обороны ВС РФ. По его словам, военнослужащим пришлось придумать некоторые хитрости для эффективной борьбы с этим оружием.