В Кремле назвали отличие ударов в Киеве и Харькове от обстрелов Донецка Песков: ВС России не наносили удары по гражданским объектам в Киеве и Харькове

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался называть удары ВС РФ по объектам в Киеве и Харькове ответом на атаку ВСУ по Донецку, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, в первом случае были атакованы военные объекты, а не гражданские.

Можно ли считать ракетные удары по Киеву и Харькову ответом на обстрел Донецка? Нет, нельзя. Мы продолжаем спецоперацию. Наши военные не бьют по гражданским объектам. Это то, что отличает наших военных от военных киевского режима, — объяснил Песков.

21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. По последним данным, погибли 27 человек и еще 25 пострадали, в том числе двое подростков. Глава ДНР Денис Пушилин назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

В МИД России уже призвали международные структуры и правительства осудить удар ВСУ по рынку в Донецке. В постпредстве РФ в ООН заявили о созыве 22 января заседания Совета Безопасности по Украине с участием главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. В ведомстве назвали удар ВСУ «варварским террористическим актом против мирного населения России».