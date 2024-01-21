«Варварский теракт»: в МИД России дали оценку удару ВСУ по Донецку МИД России призвал международные структуры и страны осудить удар ВСУ по Донецку

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий»

Россия призывает международные структуры и правительства осудить удар, совершенный Вооруженными силами Украины по Донецку, говорится в сообщении МИД РФ. В ведомстве подчеркивают, что молчание фактически будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России. <...> Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению, — сказано в заявлении.

Атака по микрорайону Текстильщик на юго-западе Донецка произошла утром 21 января. По данным ведомства, всего было совершено шесть артналетов прицельно по местам скопления людей. В результате удара погибли не менее 25 человек, еще 20 получили различные ранения.

По информации МИД, обстрел велся с подконтрольной ВСУ части Авдеевки с применением вооружений, поставляемых Киеву западными странами. В ведомстве подчеркнули, что данный факт «в очередной раз подтверждает их непосредственную вовлеченность в конфликт».

Террористические атаки киевского режима наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, — отметили в МИД.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших при обстреле ВСУ рынка в Кировском районе Донецка возросло до 25, еще 20 человек, в том числе двое детей, пострадали. По кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.