Огнеметы ВС РФ выжгли украинские опорники: новости СВО на утро 24 января

Фото: МО РФ

Российские расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по взводным опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе Макеевки, рассказал начальник подразделения группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения 23 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам Зыбинского, за сутки потери противника на Купянском направлении составили до 45 военнослужащих, САУ «Гвоздика», три миномета, два пикапа и четыре беспилотника. Он также добавил, что мотострелки группировки во взаимодействии с артиллерией отразили шесть атак украинских штурмовиков в районах Синьковки, Макеевки и Табаевки. В результате ВС РФ сохранили за собой ранее занятые позиции, подчеркнул военный.

Кроме того, российские ударные вертолеты Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что при выполнении боевой задачи использовались неуправляемые авиационные ракеты.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что в зоне специальной военной операции авиация сопровождает колонны, выполняет задачи по уничтожению бронетехники противника, доставляет десант и военные грузы, а также занимается поддержкой подразделений.

Помимо этого, военнослужащие ВДВ российской группировки «Днепр» уничтожили зенитную установку Вооруженных сил Украины на правом берегу «Днепра» на Херсонском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что для выполнения боевой задачи бойцы использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет».

«Расчет БПЛА, профессионально управляя „Ланцетом“, подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кадры соответствующего удара опубликованы в Telegram-канале Zvezdanews.

Как раненый боец ВС РФ захватил пленных

Министерство обороны России опубликовало видео с рассказом сержанта ВС РФ Дениса Шамалюка, который в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ. Военный вывел пленных из подвала, один из них был ранен. Ранение перед этим получил и Шамалюк. Позже его отвезли в медицинский батальон. Сержант награжден орденом Мужества.

«Завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, <...> я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать — подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. <...> Я крикнул: „Есть кто? Выходи!“ Раздался голос: „Не стреляйте, у нас раненый“. Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. <...> Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие», — рассказал боец.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с применением дрона-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Как уточнил глава региона, взрывом в доме посечены стены, выбиты окна, а также повреждена линия электроснабжения. На место выезжали аварийные и оперативные службы.

Кроме того, система ПВО сбила воздушную цель в небе над Белгородской областью, сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в Валуйском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел около 21:40 мск 23 января.

Также системы ПВО утром 24 января обезвредили беспилотные летательные аппараты в небе над Орлом, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал губернатор.

По его данным, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах направлены оперативные службы региона. По предварительной информации, пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

Фото: МО Украины

Где гремели взрывы на Украине

В ночь на 24 января взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов. При этом никаких дополнительных подробностей о происшествии он не привел. Сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.

Накануне вечером серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, об этом сообщил глава городской администрации Роман Марочко. До этого СМИ трижды за сутки сообщали о взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в контролируемых украинскими властями районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Чем удары по Харькову отличаются от прилетов по Белгороду

В отличие от российских точечных ударов крылатыми ракетами по военным объектам, Киев бьет оружием, не выбирающим цели, по рынку и площадям, отметил военный корреспондент Александр Коц. Так он объяснил разницу между российскими ударами по Харькову и Киеву и украинскими прилетами по Донецку и Белгороду.

По его словам, крылатые ракеты не бьют по гражданским целям, так как их незачем тратить на бессмысленные с военной точки зрения удары. Их цели — военные заводы и склады, цеха сборки дронов, отели, превращенные в казармы, отметил военкор. Он подчеркнул, что разбитые многоэтажки — это следствие работы украинской ПВО.

Коц добавил, что украинская сторона обстреливает мирные города кассетными 155-миллиметровыми снарядами и реактивными снарядами РСЗО «Вампир». Он пояснил, что такими боеприпасами накрывают поля, а не точечные цели.

«Но украинское командование это не смущает. Они бьют именно по рынку, по площади, где у елки гуляют мамаши с детьми. Маниакально уже 10 лет убивают гражданских, до заикания заигрывая пластинку с хитом „Обстреляли сами себя“», — заявил Коц.

Какое оружие ждет Киев

Киев в 2024 году получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было», заявил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

«Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать <...> логистические узлы», — сказал он.

Он добавил, что на встрече также обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. В этой связи Павлюк объявил о грядущих поставках «больших пакетов помощи от нескольких государств».

О чем не стали говорить в Пентагоне

У Пентагона нет данных о том, когда могут возобновиться поставки военной помощи Украине в случае одобрения Конгрессом США запроса Белого дома на выделение дополнительного финансирования на эти цели, заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер. При этом он подчеркнул, что Вашингтон понимает неотложность ситуации.

«Я не могу назвать конкретных сроков. <...> На кону стоят жизни людей, поэтому мы будем работать как можно быстрее, чтобы предоставить им возможности», — сказал Райдер.

Он добавил, что Вашингтон располагает «набором средств», которые позволят доставить вооружение на Украину. При этом оружие может быть передано из собственных запасов США, произведено по контракту или направлено Киеву американскими партнерами, указал Райдер.

Фото: US Army

О чем задумались власти Швейцарии

Власти Швейцарии изучают возможность организации мирных переговоров по Украине, заявил министр иностранных дел европейского государства Иньяцио Кассис. По его словам, этот вопрос в настоящее время находится на начальной стадии.

«Мы находимся в стартовой точке, в начале предварительных переговоров, и мы вовлечены в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где мы можем добиться прорыва», — сказал дипломат.

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