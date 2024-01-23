Армия России проделала брешь в обороне ВСУ: новости СВО на вечер 23 января

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Инженеры российской группировки войск «Запад» успешно проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ, размещенных на Купянском направлении. По данным Министерства обороны России, брешь в обороне ВСУ была пробита сразу на нескольких участках. Как утверждают саперы, украинские войска используют мины советского производства.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 23 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла 280 солдат и один танк под Донецком

Подразделения Южной группировки российских войск нанесли удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в результате ударов армия Украины лишилась свыше 280 солдат, одного танка, двух боевых машин пехоты, а также шести автомобилей, одной гаубицы Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

На Краснолиманском направлении командование ВСУ предприняло четыре попытки атаки российских позиций с помощью штурмовиков 63-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины. Однако бойцам не удалось выполнить поставленную задачу, все атаки были отбиты российскими войсками. За последние сутки армия Украины потеряла по меньшей мере 220 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Удар пришелся на район населенного пункта Новомихайловка. Противник потерял более 105 солдат, семь автомобилей и одну самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Российская армия нанесла урон украинскому ВПК

Армия России нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в результате ударов были уничтожены предприятия, на которых производились боеприпасы, ракеты, а также взрывчатые вещества, предназначенные для украинской армии.

Помимо объектов ВПК, за последние сутки также были поражены и другие цели. В частности, наносились удары по позициям противника в 147 районах. В результате атак был уничтожен по крайней мере один пункт управления, развернутый оперативно-тактической группой ВСУ «Лиман».

Украина атаковала Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако автомобиль местного жителя получил повреждения.

Позднее украинские военные повторно обстреляли населенный пункт Терезовка. Как утверждает Гладков, для нападения на село использовался беспилотник-камикадзе. В результате атаки был поврежден один жилой дом и два автомобиля, пострадавших нет.

Херсонская область также попала под обстрел со стороны украинских войск. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, в результате атаки жители Великолепетихского и Новокаховского округов остались без электричества. В поселке Днепряны погиб один человек.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Главнокомандующий сухопутными войсками ВСУ прибыл под Артемовск

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский прибыл с неанонсированным визитом на украинские позиции, расположенные в районе города Артемовска. По словам командующего, он поработал с командирами бригад и заслушал их предложения по дальнейшему ведению боя. По итогам визита было принято несколько решений по устранению сложившихся на фронте проблем.

Сырский также оценил текущую ситуацию на Артемовском направлении для украинской армии. По его словам, обстановка на этом участке фронта остается очень напряженной. Он отметил, что российская армия активно использует ствольную артиллерию и ударные дроны, штурмуя позиции ВСУ.

В Австрии заявили о массированном наступлении ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России оказывают колоссальное давление на армию Украины, продвигаясь по всей линии боевого соприкосновения, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. По его словам, российская армия захватывает новые территории «метр за метром».

Давление, оказываемое российской армией на украинские вооруженные силы, вынуждает Киев бросать оставшиеся резервы в попытке улучшить ситуацию, отмечает офицер. По его мнению, Украина не сможет организовать новое контрнаступление в 2024 году из-за нехватки ресурсов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

В Госдуме пророчат проведение второго Нюрнбергского трибунала

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает та же судьба, что и нацистских преступников, осужденных в Нюрнберге, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Россия с самого начала СВО делала все возможное, чтобы конфликт не разрастался.

В то же время страны Запада стремятся к эскалации конфликта, отметил председатель нижней палаты российского парламента. В частности, европейские государства продолжают снабжать Киев оружием и боеприпасами для продолжения боевых действий, напомнил он. Володин подчеркнул, что действия лидеров стран НАТО преступны. Им придется ответить за них, подытожил он.

НАТО заключила контракт на закупку боеприпасов для ВСУ

Командование НАТО заключило контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые впоследствии планируется передать Вооруженным силам Украины, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, сделка оценивается в $1,2 млрд.

Выступая перед журналистами, генсек Североатлантического альянса также раскритиковал членов НАТО за нежелание развивать оборонную промышленность. По его словам, некоторые европейские державы приняли такое решение исходя из «узких национальных интересов». В то же время развитие ОПК в отдельных странах положительно скажется на слаженности работы всей европейской оборонной промышленности, считает Столтенберг.

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