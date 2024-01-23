В НАТО сообщили о новом контракте на снаряды калибра 155 мм Столтенберг: НАТО подписало контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов

Фото: U.S. Army/Dori Whipple

НАТО заключило контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг после церемонии подписания документа, передает ТАСС. Сделка оценивается в $1,2 млрд.

Мы только что заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стоимостью в $1,2 млрд, — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг осудил европейских членов Североатлантического альянса за нежелание развивать военное производство. По его словам, следование узким национальным интересам не дает этого сделать. Столтенберг подчеркнул, что проблему надо срочно решить для слаженной работы европейской оборонной промышленности.

В марте сообщалось о письме главы украинского Министерства обороны Алексея Резникова, адресованном коллегам в странах Европейского союза. В нем он просил отправлять Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, по его предупреждению, ограничивает продвижение на поле боя.

Тогда сообщалось, что ВСУ используют только 20% от того количества артиллерийских снарядов, которые они могли бы применять, если бы не было дефицита припасов. В среднем Украина тратит 110 тысяч снарядов «натовского» калибра 155 мм в месяц, но, если бы ВСУ имели больше боеприпасов, они могли бы использовать полный боекомплект, который составляет 594 тысячи снарядов в месяц.