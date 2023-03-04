Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц Financial Times: Украина призвала ЕС отправлять 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

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Газета Financial Times сообщает о письме главы украинского министерства обороны Алексея Резникова, адресованном коллегам в странах Европейского союза. В нем он просит отправлять Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, по его предупреждению, ограничивает продвижение на поле боя.

Резников отмечает, что украинские вооруженные силы используют только 20% от того количества артиллерийских снарядов, которые они могли бы применять, если бы не было дефицита припасов. В среднем Украина тратит 110 тысяч снарядов «натовского» калибра 155 мм в месяц, но если бы имели больше боеприпасов, они могли бы использовать полный боекомплект, который составляет 594 тысячи снарядов в месяц.

Резников считает, что для успешного выполнения боевых задач Украине нужно минимум 60% от полного боекомплекта, что означает 356,4 тысячи снарядов в месяц.

В январе в городе Днепрорудном Запорожской области был найден схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. По словам сотрудников МВД, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области. Они добавили, что гараж, в котором находился тайник, принадлежит участнику боевых действий в Донбассе. Сейчас этот человек служит в подразделениях ВСУ, которые действуют на Запорожском направлении.