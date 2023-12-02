Столтенберг осудил членов НАТО за нежелание расширять военное производство Столтенберг: национальные интересы не дают расширить военное производство НАТО

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил европейских членов Североатлантического альянса за нежелание развивать военное производство, передает немецкий телеканал N-tv. По его словам, следование узким национальным интересам не дает этого сделать. Столтенберг подчеркнул, что проблему надо срочно решить для слаженной работы европейской оборонной промышленности.

Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства, — сказал он.

Ранее генсек НАТО сообщил, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Он добавил, что на заседании Совета Украина — НАТО обсуждались реформы, которые необходимо провести украинским властям для сближения с Альянсом. В числе прочего речь шла о реформировании системы военных закупок и разведслужб. Столтенберг также рассказал, что рекомендации для Украины на пути в члены НАТО включают в себя борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека и прав меньшинств.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне. По его словам, Киев нарушает права нацменьшинств. Кроме того, он подчеркнул, что Киев не получит приглашения в военный блок на следующем саммите. Сийярто напомнил позицию Венгрии о необходимости избегать прямого участия НАТО в конфликте на Украине.