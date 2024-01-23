В Госдуме рассказали о судьбе Зеленского Володин: Зеленского ждет судьба осужденных в Нюрнберге нацистов

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает та же судьба, что и нацистских преступников, осужденных в Нюрнберге, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он также призвал парламенты западных стран задуматься о последствиях поддержки Украины.

Что касается Зеленского, его судьба печальна. Она такая же, как судьба нацистских преступников, решение по которым было вынесено в Нюрнберге, — сказал Володин.

Он отметил, что Россия делает все возможное для того, чтобы украинский конфликт не разрастался, а Запад при этом продолжает снабжать ВСУ оружием и боеприпасами. Киев начинает наносить удары по мирным жителям на российских территориях, чтобы отчитаться перед Вашингтоном и Брюсселем. Он подчеркнул, что действия лидеров стран НАТО по поддержке Украины преступны и им предстоит ответить за них.

21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. По последним данным, погибли 27 человек и еще 25 пострадали, в том числе двое подростков. Глава ДНР Денис Пушилин назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

В МИД России призвали международные структуры и правительства осудить удар ВСУ. В ведомстве назвали его «варварским террористическим актом против мирного населения России».