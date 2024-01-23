Австрийский полковник заявил о колоссальном давлении ВС РФ на ВСУ Полковник Райснер: русские метр за метром продвигаются вперед по всему фронту

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия оказывает колоссальное давление на Вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер немецкому телеканалу NTV. По его словам, ВС РФ планомерно «метр за метром» продвигаются вперед по всей линии фронта.

Русские планомерно идут вперед. <...> Они продвигаются метр за метром, — сказал он.

По его словам, натиск российских сил заставляет украинских военных использовать все оставшиеся резервы. В связи с этим он выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины в этом году не начнут новое наступление.

Ранее стало известно, что главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских солдат на Артемовском направлении. Комментируя текущее положение войск, Сырский заявил, что обстановка на этом участке фронта остается очень напряженной.

До этого сообщалось, что российский военнослужащий сорвал попытку украинской диверсионной группы проникнуть в тыл ВС РФ. Он в одиночку уничтожил большую часть военнослужащих ВСУ и вынудил тем самым отступить уцелевших диверсантов. По данным Минобороны, рядовой Игорь Трофимов служит в составе мотострелкового подразделения. В тот момент он дежурил на сторожевом посте.