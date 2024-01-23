Командующий Сухопутными войсками ВСУ внезапно прибыл под Артемовск Украинский генерал Сырский посетил бригады ВСУ на Артемовском направлении

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Александр Сырский

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских солдат, расположенные на Артемовском направлении, сообщается в канале генерала в Telegram. Комментируя текущее положение войск, Сырский заявил, что обстановка на этом участке фронта остается очень напряженной.

Обстановка остается очень напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий, — заявил он.

Генерал-полковник подчеркнул, что он продолжает работать с командирами украинских бригад, дислоцированными на Северском и Артемовском направлениях. Он заслушал их предложения по дальнейшему ведению боевых действий и принял ряд решений по устранению проблем.

Генерал Сырский ранее заявил, что командование Вооруженных сил Украины сменило тактику ведения боя на восточном фланге. По его словам, армия страны перешла к активной обороне. При этом Сырский подчеркнул, что армии России и Украины в равной степени снизили интенсивность боев. Наступления больших подразделений являются редкостью, подытожил он.