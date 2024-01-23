Больше 100 тысяч человек без света и тепла: как ВСУ атакуют РФ 23 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецке после обстрелов без света остались больше 132 тысяч абонентов. Белгородская область подверглась налету украинских БПЛА. В Херсонской области из-за обстрелов семь населенных пунктов лишились электричества. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Херсонская область частично осталась без света после обстрела

Накануне днем украинские войска обстреляли Великолепетихский и Новокаховский округа Херсонской области. Повреждения получило оборудование электросетей, из-за чего без света остались несколько населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Без света остались более четырех тысяч абонентов в населенных пунктах Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Рубановка, Князе-Григорьевка, Днепряны, Обрывка, Масловка», — написал он в своем Telegram-канале.

Под огнем ВСУ погиб один человек. Как сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ, им оказался мужчина 1952 года рождения, проживающий в поселке Днепряны.

Украинские войска продолжали обстреливать из артиллерии и другие населенные пункты региона. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты зафиксировали в Казачьих Лагерях, Голой Пристани и Алешках. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Воздушная тревога сработала в Севастополе

В понедельник в районе 22:13 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ее отменили спустя 20 минут. Информации о прилетах не поступало.

Утром 23 января губернатор Михаил Развожаев сообщил о «громких звуках» в центре города. По его словам, это Черноморский флот проводил тренировку по борьбе с подводными диверсантами в районе Северного мола.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше 132 тысяч жителей Донецка остались без света после атак ВСУ

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 15 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 59).

На Горловском направлении украинские войска совершили семь обстрелов, на Донецком — три, а на Ясиноватском — пять. По региону выпущено 47 боеприпасов. Повреждения получили четыре жилых дома.

Ранения получили по меньшей мере два человека, все они — жители Горловки. Среди них женщина 1962 года рождения.

Кроме того, 22 января из-за украинских атак в Донецке без света остались больше 132 тысяч человек. Как объяснил глава администрации города Алексей Кулемзин, из-за боевых действий обесточены оказались девять питающих станций и почти 1000 подстанций.

Областной центр частично остался без тепла: из-за отсутствия электричества пришлось остановить почти 100 из 259 котельных. Обесточены также четыре водопроводных узла.

ВСУ пытаются уничтожить энергосистему города в Запорожской области

22 января украинские войска обстреливали Запорожскую область из артиллерии. По информации Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Жеребянки, Вербовое и Новопрокоповка. Российское военное ведомство это сообщение не комментировало.

Глава региона Евгений Балицкий тем временем сообщил, что ВСУ концентрируют удары на энергосистеме города Пологи. Сейчас там нет газа, людям приходится согреваться с помощью электроприборов.

Фото: МО Украины

Дроны ВСУ совершили налет на Белгородскую область

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 18 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Щетиновке, Дроновке, Безымено, Красном и хуторе Панков.

В результате в Дроновке повреждения получили три частных жилых дома и объект связи, а в Красном — линия электропередачи. Без света временно остались Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка.

Регион продолжали атаковать дронами-камикадзе и беспилотниками со взрывными устройствами на борту. Ударам подверглись Щетиновка, Солнцевка, Красный Хутор, Лозовая Рудка, Репяховка, Тишанка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Совхозный, Теребрено и Староселье.

В Репяховке из-за падения БПЛА посекло фасад частного дома и один автомобиль, пострадал мирный житель — медпомощь ему оказали на месте. В остальных населенных пунктах обошлось без последствий.

Губернатор Старовойт сообщил о громких звуках над Курском

Утром 23 января над Курском были слышны громкие звуки. Как объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт, это было связано с действиями российских военных.

«Громкие звуки, которые слышны над Курском, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем жителей приграничных территорий региона продолжают переселять в более безопасные места. Однако на переезд соглашаются единицы, заметил Старовойт. На сегодняшний день набралось несколько сотен таких семей.

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