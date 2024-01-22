Старовойт рассказал о переселении жителей приграничья Старовойт: власти Курской области работают над переселением семей из приграничья

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Курской области работают над переселением в пределах региона жителей приграничных территорий, которые подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире Первого канала. По его словам, подобное желание изъявили несколько сотен семей.

Мы всем предлагаем такую возможность, и у нас она есть. Дети, пожилые, но единицы соглашались на переезд. В конце прошлого года выделили из федерального бюджета средства на переезд подальше от границы. Сейчас несколько сотен семей согласились, и мы сейчас реализуем эту возможность, — сказал Старовойт.

В конце декабря глава Курской области Роман Старовойт рассказал о проработке вопроса по созданию особой экономической зоны в приграничных районах региона по примеру Белгородской области. Это будет способствовать восстановлению экономики в регионе после обстрелов ВСУ.

5 января глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о готовности властей региона помочь всем желающим эвакуироваться из Белгорода. По его словам, для этого нужно обратиться в его приемную или к мэру города Валентину Демидову, также можно позвонить по телефонам 112 и 122. Гладков уточнял, что белгородцев готовы перевезти в Старый Оскол и Губкин. Губернатор отметил, что переселенцы смогут находиться там столько времени, «сколько это будет необходимо», в комфортных условиях и теплых номерах.