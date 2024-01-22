Житель села в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВСУ атаковали село Репяховка Краснояружского района Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате его падения и последующего взрыва пострадал мирный житель, госпитализированный с контузией. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.

Село Репяховка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонации пострадал мирный житель — у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино Белгородской области. По данным Гладкова, повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались абоненты населенных пунктов Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновки.

Днем 17 января из-за обстрелов со стороны ВСУ была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе, из-за чего жители Репяховки остались без света. Среди мирных жителей никто не пострадал.