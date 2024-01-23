В Турции раскрыли неприятную для Киева правду о помощи США Аналитик Озер: США не будут вечно поддерживать Украину

Фото: МО США

США не будут оказывать поддержку Украине вечно, и Киеву следует приготовиться к негативным последствиям отказа от переговоров с Россией, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, Украина загоняет себя в угол.

Решение президента Зеленского запретить мирные переговоры вступило в период, когда Киев загоняет себя в угол, а неспособность начать мирные переговоры день за днем ​​ослабляет руку Украины. Общественность должна понять, что США не будут поддерживать Украину вечно и что они должны быть готовы ко всем негативным последствиям, — сказал Озер.

Аналитик отметил, что «дипломатия часто приносит дивиденды за столом переговоров», и в качестве примера привел переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле. Он пояснил, что сейчас украинская сторона переживает последствия того, что не сумела должным образом «провести процесс дипломатического решения».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие два месяца будут иметь критическое значение для Украины. Таким образом он прокомментировал перспективы выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву.

До этого он отмечал, что Украина без помощи США приближается к истощению запасов ряда вооружений, включая средства ПВО. Последние, по словам чиновника, входят в число критически значимых для страны.