ВСУ обстреляли приграничный регион России Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены линии электропередачи, из-за чего жители ряда населенных пунктов останутся без света.

Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты следующих населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка, — написал он.

Днем 17 января из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались жители села в Белгородской области. Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинской армии была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе, из-за чего под отключение электроэнергии попали жители населенного пункта Репяховка. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Той же ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь ракет и четыре беспилотника над Белгородской областью. По данным Минобороны, украинские войска использовали реактивные системы залпового огня «Ольха». Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ в двух квартирах многоквартирного дома выбиты окна, также повреждены четыре автомобиля и один хозяйственный объект. Никто не пострадал.