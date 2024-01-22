Экс-депутат Рады обрушился с критикой на командиров ВСУ после гибели бойцов Экс-депутат Рады Мосийчук: халатность командиров привела к гибели 16 бойцов ВСУ

Фото: МО Украины

Не менее 16 бойцов ВСУ погибли в городе Мирноград на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики в результате ракетного удара, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще более 20 военнослужащих украинской армии оказались под завалами, а также обвинил командиров в халатности.

Мосийчук заявил, что ситуация стала результатом халатности командования 110-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Он подчеркнул, что скопления личного состава в таком количестве в зоне боевых действий запрещено. Бывший нардеп также указал, что в пораженном здании располагались ограниченно годные и бойцы после ранения.

В то же время в официальных сводках Вооруженных сил Украины информация об ударе не приводится. При этом Нацполиция сообщала о взрывах в Мирнограде в ночное время, но подробности не сообщила.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил о попытках президента Украины Владимира Зеленского убедить общественность, что ВСУ справляются со своими задачами и готовы пойти дальше «границ 1991 года». По его мнению, Киев выбрал для этого «неадекватный способ», издав указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». На этом фоне экс-нардеп указал на проблемы в психологическом состоянии Зеленского, требующие вмешательства психиатра.