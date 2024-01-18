«Не в Майами живем»: властям Калининграда досталось за плохую уборку снега Алиханов раскритиковал власти Калининградской области за плохую уборку снега

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Антон Алиханов

Уборка снега и льда в отдельных муниципалитетах Калининградской области не проводится, заявил на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Антон Алиханов. Он призвал власти на местах взять ситуацию на контроль и напомнил, что они «живут не в Майами», передает kaskad.tv.

Некоторые муниципалитеты просто без комментариев, голый лед, никто ничего не чистит. Коллеги, я обращаю ваше внимание, что у вас есть ваши полномочия и вы должны этим заниматься. И то, что у нас бывает снег и бывает гололед, это не новость. В конце концов, с вами не в Майами живем, — подчернкул губернатор.

Алиханов также потребовал уделять особое внимание тротуарам. Кроме того, губернатор призвал активно закупать механизированную технику.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил чиновникам принять участие в уборке снега. По его словам, привлечь их необходимо в добровольно-принудительном порядке. Он отметил, что в первую очередь помогать должны госслужащие, от которых зависит выбор компаний, занимающихся уборкой снега.

Депутат подчеркнул, что во многих регионах России случился «настоящий зимний апокалипсис». Миронов обратил внимание на то, что из-за нечищеных дорог происходят аварии, машины не могут выехать с парковки, а пешеходы не могут добраться до остановки общественного транспорта. Он уточнил, что спецтехники порой не хватает даже в крупных городах.