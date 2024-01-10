В Госдуме предложили чиновникам поучаствовать в уборке снега Депутат Миронов предложил чиновникам поучаствовать в уборке снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил чиновникам принять участие в уборке снега. По его словам, привлечь их необходимо в добровольно-принудительном порядке, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу партии. Он отметил, что в первую очередь помогать должны госслужащие, от которых зависит выбор компаний, занимающихся уборкой снега.

В первую очередь нужно привлекать к работам государственных и муниципальных служащих, от которых напрямую зависит выбор компаний для уборки снега. <...> Раз дороги чистить некому, то к общественно полезным работам остается привлекать наших уважаемых чиновников, — отметил Миронов.

Депутат подчеркнул, что во многих регионах России случился «настоящий зимний апокалипсис». Миронов обратил внимание на то, что из-за нечищеных дорог происходят аварии, машины не могут выехать с парковки, а пешеходы не могут добраться до остановки общественного транспорта. Он уточнил, что спецтехники порой не хватает даже в крупных городах.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее опубликовал пост с требованием разобраться в ситуации, когда женщину из Североуральска избили за жалобу на уборку снега. Он подчеркнул, что такие истории замалчивать нельзя, ровно так же, как и поднимать руку на женщин.