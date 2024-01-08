Хинштейн вступился за женщину, избитую после жалобы на уборку снега

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в Telegram пост с требованием разобраться в ситуации, когда женщину из Североуральска избили за жалобу на уборку снега. Он подчеркнул, что такие истории замалчивать нельзя, ровно так же, как и поднимать руку на представительниц слабого пола.

«Герои» — обиженные за жалобу местный бизнесмен Зекераев и его сын, посчитавшие возможным поднять руку на женщину, которая пыталась отстоять свои права, — написал парламентарий.

В Североуральске женщина пожаловалась в соцсетях на неубранную кучу снега, которую ей набросали ко входу в дом. Свое обращение она сделала в виде двух плакатов, которые зафиксировала в горке снега напротив ее участка. На первом она написала: «Подарок детям от Зекераева», на втором — «Куча имени мэра Мироновой».

Спустя непродолжительное время после публикации фото с плакатами снег убрали, однако после этого домой к женщине приехали Нажмудин и Селимхан Зекераевы — директор и учредитель ООО «СибирьЭкоСтрой». По словам женщины, они ее «оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо».

Telegram-канал «Свет Екатеринбург» пишет, что в полиции завели административное дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои») по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что депутат гордумы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов избил директора строительной компании и забрал у него два смартфона. Парламентарий отрицал свою вину, заявив, что глава фирмы был неадекватен, а телефон потерял сам.