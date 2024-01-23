Старовойт объяснил, с чем связаны громкие звуки в Курске Старовойт: громкие звуки в Курске связаны с работой Минобороны РФ

Фото: МО РФ

Громкие звуки в Курске связаны с работой Министерства обороны России, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Громкие звуки, которые слышны над Курском, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие, — говорится в сообщении губернатора.

Ранее сообщалось, что громкие звуки взрывов услышали жители Тульской области. Как пояснили в Министерстве обороны, они были связаны с отражением атаки украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что прилет дрона был зафиксирован около 23:50 мск 20 января.

Тогда же губернатор Старовойт сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вишнево Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

Примерно в это же время ВСУ атаковали и Белгородскую область. Власти сообщили, что украинский дрон-камикадзе сбросил боеприпас в селе Колотиловка Краснояружского района. Повреждения получил объект инфраструктуры. Помимо этого, украинский беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая. В результате взрыва дрона была повреждена линия газоснабжения, из местных жителей никто не пострадал.