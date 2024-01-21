Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Тульской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российская система противовоздушной обороны отразила атаку БПЛА над Тульской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что прилет дрона был зафиксирован около 23.50 мск.

Еще один БпЛА самолетного типа уничтожен 20 января около 23.50 мск над территорией Тульской области, — отметили в министерстве.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места событий. По информации канала, жители области слышали громкие звуки взрывов над городом.

Ранее российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Орловской области. В Минобороны РФ уточнили, что дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 22:30 мск. Военные добавили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли село Вишнево Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что обошлось без пострадавших, однако было выбито несколько окон.

На днях подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении. По его словам, технические характеристики и спектр применения таких устройств расширились. В частности, их используют в качестве ретрансляторов.