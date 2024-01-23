Новейшие бункеры-укрытия для СВО пройдут госиспытания

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Линейка новейших фортификационных сооружений для защиты военнослужащих от поражения осколочно-фугасными снарядами в зоне специальной военной операции (СВО) пройдет государственные испытания, сообщил ТАСС директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов. По его словам, программа испытаний уже составлена.

Убежища закопают в грунт, по особой методике на определенном расстоянии будет размещен заряд, произведен подрыв, а далее оценено воздействие на сооружение, — рассказал разработчик.

По его словам, в настоящее время разработаны и производятся три вида бункеров — на отделение, на взвод, а также бункер-убежище. Их размеры составляют от 2,5 до 6 метров, вес — от 1,4 до 2,5 тонны. Испытания фортификационных сооружений будут проводиться совместно с заказчиком в лице Министерства обороны РФ и военным представительством ВС РФ.

Девятилов рассказал, что такого рода сооружения разработки «Доргеотех» применяются на Донецком направлении СВО с марта 2023 года. По просьбам, поступающим с передовой, в них внесли ряд доработок. Убежища позволяют защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. По словам разработчика, металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие боеприпасов калибром 152 мм.

Ранее стало известно, что специалисты конструкторского бюро «Талламхо» из Грозного разработали систему акустической разведки БУХ1а, иначе именуемую «Сова». Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Система способна определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты.

Кроме того, российские специалисты КБ «Статим» завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», новый проект носит название «Ястреб». Работу планируется завершить в первом полугодии 2024 года.