Чеченские конструкторы создали «Сову» вместо «Пенициллина» В КБ «Талламхо» создали бюджетный аналог комплекса артразведки «Пенициллин»

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Специалисты конструкторского бюро «Талламхо» из Грозного разработали систему акустической разведки БУХ1а, иначе именуемую «Сова», сообщили ТАСС в организации. Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Система способна определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты.

Изделие БУХ1а работает по тому же принципу, что и комплекс разведки «Пенициллин»: принимает и обрабатывает акустические волны от выстрелов и взрывов, сообщая информацию о местоположении орудий противника. <...> Дальность действия комплекса варьируется в зависимости от орудия и составляет от 100 метров до 20 км, — рассказали в КБ.

Там также отметили, что новая система не пеленгуется и не глушится средствами радиоэлектронной борьбы. Масса изделия составляет до двух килограммов в зависимости от версии. В Минобороны проявили заинтересованность в проведении испытаний комплекса на ведомственных полигонах Чечни и в зоне СВО.

Разработчики подчеркнули, что значимым достоинством новинки является ее низкая стоимость. Комплекс изготовлен из деталей, которые можно приобрести в магазине и в результате цена на прибор составляет менее 100 тысяч рублей. В настоящее время разработаны стационарная версия для командного пункта, мобильная версия для разведчиков, а также версия, совмещенная с системой коптеров.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что тестирование улучшенной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» подходит к завершению. Отмечается, что машина соответствует требованиям Министерства обороны РФ. «Панцирь-СМ-СВ» разработан для обеспечения защиты Сухопутных войск Вооруженных Сил России и оснащен новым гусеничным шасси. Его возможности включают прикрытие и сопровождение систем ПВО на марше по снегу и бездорожью. Также комплекс имеет два вида управляемых зенитных ракет и обладает расширенной зоной поражения.