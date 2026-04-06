Раскрыто, где и когда пройдет прощание с создателем ракеты «Циркон»

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 11:41

Церемония прощания с создателем ракеты «Циркон» Леоновым пройдет 8 апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Церемония прощания с создателем гиперзвуковой ракеты «Циркон», генеральным директором, генеральным конструктором НПО машиностроения Александром Леоновым запланирована на 8 апреля в Троицком храме (Реутов), заявил ТАСС источник в его окружении. Он скончался 5 апреля в возрасте 74 лет.

Церемония прощания с Александром Леоновым пройдет в среду в Троицком храме в Реутове, — сказал источник.

Под руководством Леонова было разработано боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». НПО машиностроения также взяло на себя производство радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил в беседе с NEWS.ru, что Леонов обеспечил России технологические преимущества в области гиперзвуковых ракет. Он назвал создание «Циркона» одним из самых выдающихся достижений ракетно-космической отрасли, и добавил, что достижения конструктора оценят и следующие поколения.

Общество
ракеты
конструкторы
смерти
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.