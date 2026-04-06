Раскрыто, где и когда пройдет прощание с создателем ракеты «Циркон» Церемония прощания с создателем ракеты «Циркон» Леоновым пройдет 8 апреля

Церемония прощания с создателем гиперзвуковой ракеты «Циркон», генеральным директором, генеральным конструктором НПО машиностроения Александром Леоновым запланирована на 8 апреля в Троицком храме (Реутов), заявил ТАСС источник в его окружении. Он скончался 5 апреля в возрасте 74 лет.

Под руководством Леонова было разработано боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». НПО машиностроения также взяло на себя производство радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил в беседе с NEWS.ru, что Леонов обеспечил России технологические преимущества в области гиперзвуковых ракет. Он назвал создание «Циркона» одним из самых выдающихся достижений ракетно-космической отрасли, и добавил, что достижения конструктора оценят и следующие поколения.