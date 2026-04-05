05 апреля 2026 в 17:26

«Серьезная утрата»: военэксперт о кончине разработчика «Циркона» Леонова

Военэксперт Кнутов: Леонов обеспечил РФ лидерство в области гиперзвуковых ракет

Александр Леонов и Дмитрий Медведев во время посещения военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» в подмосковном Реутове, 2009 год Александр Леонов и Дмитрий Медведев во время посещения военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» в подмосковном Реутове, 2009 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Глава и генеральный конструктор ВПК «НПО машиностроения», создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Герой Труда Александр Леонов обеспечил России технологические преимущества в области гиперзвуковых ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он назвал создание «Циркона» одним из самых выдающихся достижений ракетно-космической отрасли.

Трудовая деятельность, которой пришлось заниматься [Леонову], связана, во-первых, с укреплением обороноспособности страны и одновременно с развитием технологического преимущества и достижений, которыми обладает Россия. Гиперзвуковые разработки на сегодняшний день наиболее значимы только в нашей стране. Поэтому создание ракеты «Циркон» в данном случае является одним из выдающихся достижений. Также стоит отметить создание других ракет, ведь ракетная техника, как показывает конфликт в Иране, играет ключевую роль в современной войне и в первую очередь обеспечивает безопасность, создает щит, чтобы мы могли спокойно жить, работать и развиваться, — сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что смерть Леонова — это серьезная утрата для оборонно-промышленного комплекса. Он добавил, что достижения конструктора оценят и следующие поколения.

Вклад [Леонова] в укрепление обороноспособности носит, на мой взгляд, выдающееся значение. Это значение будет оценено гораздо позже, когда появится возможность ретроспективного взгляда на все те разработки, которые были проведены. Я хотел бы сказать, что это действительно серьезная утрата для всего нашего оборонно-промышленного комплекса и для ракетостроения, которое на сегодняшний день вышло на уровень самых передовых достижений в мире, — резюмировал Кнутов.

Ранее ТАСС сообщил о кончине Леонова. Причины смерти не уточняются.

Софья Якимова
