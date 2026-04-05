Ушел из жизни создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Скончался Герой Труда Российской Федерации Александр Леонов, передает ТАСС. Он известен как создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон». Причины смерти не уточняются. Конструктору было 74 года.

Леонов скончался, — рассказали агентству.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. С 2007 года он возглавлял акционерное общество «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“». Одновременно конструктор заведовал кафедрой «Аэрокосмические системы» в МГТУ имени Баумана. В 2024 году Леонов стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

