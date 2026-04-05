05 апреля 2026 в 16:32

Ушел из жизни создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Скончался создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Леонов

Александр Леонов Александр Леонов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Скончался Герой Труда Российской Федерации Александр Леонов, передает ТАСС. Он известен как создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон». Причины смерти не уточняются. Конструктору было 74 года.

Леонов скончался, — рассказали агентству.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. С 2007 года он возглавлял акционерное общество «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“». Одновременно конструктор заведовал кафедрой «Аэрокосмические системы» в МГТУ имени Баумана. В 2024 году Леонов стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Ранее в пресс-службе Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева сообщили, что ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев. Артист посвятил театру более 30 лет. Ему было 66 лет. За годы карьеры артист сыграл свыше 70 ролей. Помимо актерской работы, он занимался режиссурой и поставил девять спектаклей.

До этого умер заслуженный художник России Виталий Шохин. Ему было 88 лет. Живописец прошел большой путь от учителя рисования в школе до признанного мастера и председателя Камчатской организации Союза художников.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

