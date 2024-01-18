Россия направит «Ястребов» на головы ВСУ КБ «Стратим» разработало бюджетный аналог реактивного дрона-камикадзе «Герань»

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские специалисты завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», новый проект носит название «Ястреб», рассказали ТАСС в конструкторском бюро (КБ) «Стратим». Работу планируется завершить в первом полугодии 2024 года.

Реактивный аналог малой «Герани» носит название «Ястреб», в настоящее время изделие находится в разработке. Это летающее крыло с наведением по координатам, поражающее объекты на дистанции до 350 км. Мы завершаем цикл полетных испытаний прототипа, далее немного перепроектируем большой экземпляр и начнем его летные испытания. К стадии готового изделия планируется перейти в первом полугодии этого года, — рассказали создатели дрона.

Беспилотник с двигателем внутреннего сгорания сможет развивать скорость до 300 километров в час, с реактивным двигателем — до 700 километров в час. Максимальная дальность полета — до 350 километров. Аппарат оснащается фугасной боевой частью, вес полезной нагрузки составит 16 килограммов. Создатели дрона отмечают его низкую себестоимость, которая достигается за счет использования гражданских компонентов.

Также в КБ уточнили, что аппарат будет устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, он сможет осуществлять заход на цель с помощью системы машинного зрения.

Ранее стало известно, что специалисты конструкторского бюро «Талламхо» из Грозного разработали систему акустической разведки БУХ1а, иначе именуемую «Сова». Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Система способна определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты.

Также сообщалось, что новый ручной пулемет в калибре 5,45 мм полностью готов и выходит на государственные испытания. Новое оружие разрабатывалось в интересах российской армии. По информации представителей ОПК, также планируется создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.