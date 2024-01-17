Стало известно об испытаниях нового оружия для российских солдат ТАСС: начинаются испытания нового пулемета для Вооруженных сил РФ

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Новый ручной пулемет в калибре 5,45 мм полностью готов и выходит на государственные испытания, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе страны. Новое оружие разрабатывалось в интересах российской армии.

Новый пулемет разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, также планируется создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

Ранее стало известно, что специалисты конструкторского бюро «Талламхо» из Грозного разработали систему акустической разведки БУХ1а, иначе именуемую «Сова». Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Система способна определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты.

До этого в госкорпорации «Ростех» сообщили, что тестирование улучшенной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ-СВ» подходит к завершению. Комплекс был разработан для обеспечения защиты Сухопутных войск Вооруженных сил России и оснащен новым гусеничным шасси. Его возможности включают прикрытие и сопровождение систем ПВО на марше по снегу и бездорожью. Также комплекс имеет два вида управляемых зенитных ракет и обладает расширенной зоной поражения.