ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область Гладков сообщил об обстреле села Терезовка в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Атаке Вооруженных сил Украины повторно подверглось село Терезовка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, для обстрела украинские военные использовали дрон-камикадзе. Пострадавших среди мирного населения нет.

Село Терезовка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Он добавил, что в результате атаки повреждения получили один частный жилой дом и два автомобиля. На месте обстрела работают оперативные службы.

До этого украинские военные с применением дрона-камикадзе атаковали белгородский хутор Балки в Шебекинском городском округе. Гладков сообщил, что в результате взрыва был поврежден один гражданский автомобиль. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Накануне при атаке ВСУ на село Репяховка в Белгородской области пострадал мирный житель. В результате падения беспилотника и последующего взрыва мужчина получил контузию. Его доставили в центральную районную больницу. Помимо этого, был посечен фасад частного жилого дома и поврежден автомобиль.