Россия нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины

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Вооруженные силы России с применением высокоточного оружия нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, российская армия уничтожила предприятия, на которых производились ракеты, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказано в сообщении.

В общей сложности российские войска с применением авиации, беспилотников и артиллерии поразили живую силу и технику противника в 147 районах. Кроме того, был ликвидирован пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман».

На Купянском направлении ВС РФ отразили шесть атак украинской армии в районах Синьковки, Табаевки и Макеевки. Еще четыре атаки противника были предотвращены на Краснолиманском направлении, где потери ВСУ составили более 220 военных. На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.

Ранее танки российской группировки войск «Запад» ликвидировали укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении. Стрельба велась с закрытых огневых позиций. Сведения о цели экипажи получили от разведки и корректировщиков. После выполнения задачи танки покинули огневые позиции.