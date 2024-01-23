Коц объяснил, чем удары по Харькову отличаются от прилетов по Белгороду Коц: в отличие от российских точечных ударов Киев бьет по рынкам и площадям

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела в г. Белгород

В отличие от российских точечных ударов крылатыми ракетами по военным объектам, Киев бьет оружием, не выбирающим цели, по рынку и площадям, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он объясняет разницу между российскими ударами по Харькову и Киеву и украинскими прилетами по Донецку и Белгороду.

Он отмечает, что всякий раз после массированных комбинированных атак по территории Украины в социальных сетях звучат вопросы, чем российские удары отличаются от украинских, которые в России называют террористическими. Вместе с этим распространяются кадры дымящих многоэтажек, разрушенных «панелек», спасателей, которые лезут под завалы.

Жертвы среди мирного украинского населения для подавляющего большинства граждан России не повод для радости, веселья и сарказма. <...> Пострадавшие гражданские — это всегда трагедия. Которая закончится после нашей победы, — пишет журналист.

По его словам, крылатые ракеты не бьют по гражданским целям, так как их незачем тратить на бессмысленные с военной точки зрения удары. Их цели — военные заводы и склады, цеха сборки дронов, отели, превращенные в казармы. Разбитые многоэтажки — это следствие работы украинской ПВО.

Украинская же сторона обстреливает мирные города кассетными 155-миллиметровыми снарядами и реактивными снарядами РСЗО «Вампир». Он поясняет, что такими боеприпасами накрывают поля, а не точечные цели.

Но украинское командование это не смущает. Они бьют именно по рынку, по площади, где у елки гуляют мамаши с детьми. Маниакально уже 10 лет убивают гражданских, до заикания заигрывая пластинку с хитом «Обстреляли сами себя», — пишет Коц.

Ранее Коц опубликовал два видеоролика, демонстрирующих работу средств ПВО Украины в Киеве и Харькове. В попытке отразить атаку российских ракет ВСУ перенаправили их на жилые дома. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.