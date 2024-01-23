Украинский дрон влетел в жилой дом в Белгородской области

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с применением дрона-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом, — написал Гладков.

Как уточнил глава региона, взрывом в доме посечены стены, выбиты окна, а также повреждена линия электроснабжения. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Это уже третья за день атака ВСУ по Белгородской области. Ранее украинские военные запустили дрон-камикадзе по селу Терезовка в Шебекинском городском округе. В результате атаки были повреждены частный жилой дом и две машины. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Кроме этого, украинская армия с применением беспилотного летательного аппарата атаковала хутор Балки. По словам Гладкова, в ходе взрыва повреждения получил один гражданский автомобиль. Разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. Никто не пострадал.