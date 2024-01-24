В Пентагоне затруднились назвать сроки возобновления поставок на Украину Пресс-секретарь Пентагона не назвал сроки возобновления поставок оружия Киеву

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У Пентагона нет данных о том, когда могут возобновиться поставки военной помощи Украине в случае одобрения Конгрессом США запроса Белого дома на выделение дополнительного финансирования на эти цели, заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер. При этом он подчеркнул, что Вашингтон понимает неотложность ситуации.

Я не могу назвать конкретных сроков. <...> На кону стоят жизни людей, поэтому мы будем работать как можно быстрее, чтобы предоставить им возможности, — сказал Райдер.

Он добавил, что Вашингтон располагает «набором средств», которые позволят доставить вооружение на Украину. При этом оружие может быть передано из собственных запасов США, произведено по контракту или направлено Киеву американскими партнерами, указал Райдер.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев в 2024 году получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было». Представитель оборонного ведомства отметил, что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб».