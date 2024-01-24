Киев ждет от Запада оружие, «которого еще не было» МО Украины: Киев в 2024 году получит оружие, поражающее логистические узлы

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Киев в 2024 году получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было», заявил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк, его слова приводит телеканал «Общественное». Представитель оборонного ведомства отметил, что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».

Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать <...> логистические узлы, — сказал Павлюк.

Он добавил, что на встрече также обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. В этой связи Павлюк объявил о грядущих поставках «больших пакетов помощи от нескольких государств».

Ранее сообщалось, что Евросоюз пообещал передать Украине один миллион снарядов к весне текущего года. Еврокомиссар Тьерри Бретон выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще до полутора миллионов снарядов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб».