Евросоюз передаст Украине миллион снарядов Otse: к весне 2024 года ЕС должен передать Киеву миллион снарядов

Фото: МО США

Евросоюз обязался передать Украине один миллион снарядов, пишет Otse со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона. Боеприпасы должны поступить к весне текущего года.

Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов, — подчеркнул Тьерри Бретон.

Он выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще полутора миллиона боеприпасов. Бретон также добавил, что Европа готова обеспечить дополнительные инвестиции для обеспечения Украины необходимыми производственными компонентами.

Ранее председатель комиссии сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен заявил, что Франция производит за год столько снарядов, сколько Вооруженные силы Украины тратят за несколько дней. По его словам, этого объема недостаточно, чтобы покрыть потребности украинской армии. Тем временем Киев, пояснил парламентарий, остро нуждается в новых поставках вооружения, в том числе ракет SCALP-EG и самоходных гаубиц Caesar.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб».