Власти Швейцарии задумались о мирных переговорах по Украине Швейцария изучает возможность мирных переговоров по Украине

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Швейцарии изучают возможность организации мирных переговоров по Украине, заявил министр иностранных дел европейского государства Иньяцио Кассис. По его словам, этот вопрос в настоящее время находится на начальной стадии.

Мы находимся в стартовой точке, в начале предварительных переговоров, и мы вовлечены в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где мы можем добиться прорыва, — сказал дипломат.

Ранее он также заявлял, что Россию необходимо привлечь к процессу мирного урегулирования кризиса на Украине. По мнению Кассиса, в противном случае решения конфликта достичь не удастся.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд высказывал просьбу об организации мирного саммита. По его мнению, в мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.

Депутат Национального совета Швейцарии от партии SVP Рино Бюхель заявлял, что власти страны после визита Зеленского должны пригласить российского лидера Владимира Путина, таким образом подтвердив свой нейтралитет в украинском конфликте. По его мнению, приезд украинского руководителя нарушил вековые принципы невмешательства.