Президент Швейцарии рассказала о просьбе Зеленского Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать мирный саммит, сообщила на пресс-конференции в Берне президент страны Виола Амхерд, передает РИА Новости. Она также заявила о готовности выполнить данную просьбу.

Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня. <...> И я подтвердила, что мы готовы его организовать, — сказала Амхерд.

В свою очередь Владимир Зеленский указал, что в данном мероприятии смогут принять участие «все страны мира», уважающие суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам политика, Киев хотел бы видеть на саммите в том числе представителей так называемого Глобального Юга, в первую очередь — Китай.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе анонсировал проведение двух саммитов по «формуле мира». Он пояснил, что в рамках первого саммита предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях для каждого из пунктов формулы. На втором саммите, где предполагается участие мировых лидеров, должен быть представлен план, который они смогут доработать и утвердить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обсуждение мира на Украине без участия Москвы бесперспективно. Подобные мероприятия он назвал «разговорами ради разговоров».